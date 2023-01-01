Ankara'da sokak köpekleri 9 koyunu yedi iddiası

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde besicilik yapan Halil İbrahim Demir, sokak köpeklerinin 9 koyununu yediğini iddia etti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede toplu halde gezen aç sokak köpekleri, Halil İbrahim Demir'e ait koyunlara saldırarak telef etti. Saldırı sonucu bazı koyunlardan geriye sadece kemiklerinin kaldığı görüldü. Demir, babası ile birlikte bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, "9 koyunum sokak köpekleri tarafından telef edildi. Koyunlarımdan geriye kalanlar fotoğraflarda mevcut. Öksüz kalan 3-5 günlük süt kuzularımız var. Şimdi biberon ile onları beslemeye çalışıyorum. Bu saldırı ilk defa da başımıza gelmiyor. Daha önce de koyunların akşam yattığı, etrafı çitlerle çevrili yere girip 3 koyunumu öldürdüler ve 6 koyunumu yaraladılar. Dahası da var; bu sokak köpekleri sadece benim koyunlarıma değil, başka koyunlara da saldırdı" dedi.