'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

ANKARA'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Demetevler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin soğuktan korunmak için sığındığı metro istasyonunda belediye görevlileri tarafından darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edildi. Hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürülen köpek kurtarılamadı. Olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ihbarlar üzerine belediye tarafından soruşturma başlatıldı. Metro istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, köpeğin götürüldüğü veteriner kliniği ve hayvanseverlerle iletişime geçildi. Ayrıca köpek gömüldüğü yerden çıkarılıp, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında köpeği darbettiği ileri sürülen belediye görevlileri geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

'GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI'

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darbedildiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Olayla ilgili ilk ihbar, 3 Ocak 2026 tarihinde 153 Çağrı Merkezimize ulaşmış; EGO Genel Müdürlüğü tarafından teftiş süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda; iddiaya konu alanlardaki kamera kayıtları saniye saniye incelenmiş, gerekli tüm görüntüler depolanmıştır. Hayvanseverler tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçilmiştir ve konu hakkında detaylı bilgi alınmıştır. Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş; 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir. Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak; köpeğin darbedilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür. Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Haber: ANKARA,