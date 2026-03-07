Haberler

Ankara'da sanal medyada silahlı paylaşımlara operasyon: 26 gözaltı

Ankara'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan 26 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

ANKARA'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri deşifre etti. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sanal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
