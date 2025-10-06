Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı, polisin yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Keçiören ilçesi protokol yolu tünel içinde seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde araçtan indirdikleri Bekir Kulaksız (19) ve B.Y'yi (19) pompalı tüfekle vuran şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, başından yaralanan Bekir Kulaksız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen Satılmış İzzet İ. ve İzzet G'nin yakalanması için harekete geçti.

Olayda kullanılan araç, İskitler Samanyolu Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Pompalı tüfeği kullandığı belirlenen Satılmış İzzet İ, yunus ekiplerince Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak kaçarken yakalandı.

Otomobili kullandığı tespit edilen İzzet G. ise Cinayet Büro ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.