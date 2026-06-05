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Seyyar satıcı, esnaf çifti silahla yaralayıp, yaşamına son verdi

Seyyar satıcı, esnaf çifti silahla yaralayıp, yaşamına son verdi
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Ankara Çankaya'da seyyar tavuk satan Sancak Karıksız, tartıştığı pide-kebap salonu işleten Rıfat ve Zemzem Kaleli çiftini tabanca ve tüfekle ağır yaraladıktan sonra kendini vurarak yaşamına son verdi.

ANKARA'da seyyar tezgahta canlı tavuk satan Sancak Karıksız (52), pide-kebap salonu işleten Rıfat ve Zemzem Kaleli çiftini, tabanca ve tüfekle ağır yaralayıp, ardından kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde Kaleli çiftinin işlettiği dükkanda meydana geldi. Aynı bölgede seyyar tezgahta canlı tavuk ve horoz satan Sancak Karıksız ile Kaleli çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sancak Karıksız, kavgaya dönen olayda, üzerindeki tabanca ile Zemzem Kaleli'ye ateş etti. Rıfat Kaleli de fırın küreği ile Sancak Karıksız'ı başından yaraladı. Olay yerinden ayrılan Sancak Karıksız, kısa süre sonra elinde av tüfeğiyle gelip bu kez Rıfat Kaleli'yi vurdu. Karıksız, daha sonra üzerindeki tabancayla kendisini de vurdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaleli çifti, ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Rıfat Karıksız'ın cansız bedeni ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bölgede esnaflık yapan Erhan Kaçar, "Silah sesini duyunca çıktık. Rıfat Ağabey'in hanımını vurmuş. O da kürekle tavukçuya vurmuş. Hanımına ilk yardım yaparken, adam tüfekle Rıfat Ağabey'i de vurmuş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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