Ankara'da kamyona pompalı tüfekle ateş açan 4 kişi yakalandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona pompalı tüfekle ateş açan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyona, yine seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından kaçan araç, ihbar üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit edildi edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A., olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı. Olayın, taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.