Beypazarı'nda Şehit Yakınları Bayramda Şehitliği Ziyaret Etti

Başkentin Beypazarı ilçesinde şehit yakınları bayramda şehitliği ziyaretlerinde dualar etti.

Şehit yakını Yusuf Bilgin, "Genç yaşta oğlumu bu vatan uğruna şehit verdim. Bir değil, bin oğlum olsun, hepsini bu vatan için şehit veririm. Mekanları cennet olsun. Şehidimin kabri başına gelerek ailemle birlikte duada bulunduk, elbette burukluğumuz var." dedi.

Şehit Onur Yaman'ın kız kardeşi de "Şehidimiz Onur Yaman'ın mekanı cennet olsun. Bugün gelip kabri başında dualarda bulunduk. Şehidimin yeğeni, dayısını çok ama çok özledi. Özlemi öptüğü resimden belli oldu. Biz de hayli duygulandık." ifadesini kullandı.