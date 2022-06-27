Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir depoya düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir depoya düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

Şehir dışından getirilen metil alkolün sahte içki imalatında kullanılması için etil alkole çevrilerek başta eğlence mekanları olmak üzere piyasaya sürüleceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan'da bir depoyu takibe aldı.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, depoya baskın düzenledi. Operasyonda 34 bin 438 litre etil alkolün yanı sıra, dönüştürme işlemi için kullanılan büyük plastik depo, pet şişe ve bidonlar ele geçirildi. Operasyonun ardından depo mühürlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Y.A ve S.A hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kahramankazan Ankara Güncel Haberler

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