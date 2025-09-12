ANKARA'DA SAHTE DİPLOMA VE SÜRÜCÜ BELGESİ DAVASI SØRÜYOR

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesiyle ilgili ilk dosya kapsamında 5'i tutuklu 134 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çete lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu, doktoraya devam edebilmek için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sahte e-imza davasının ilk dosyası kapsamında 3'üncü duruşma görüldü. Mahkeme heyeti, dosyanın 2'nci iddianameyle birleştirilmesine karar verildiğini; ancak bu karar kesinleşmediği için yargılamanın ilk dosya üzerinden sürdüğünü belirtti. Toplam 134 sanığın yargılandığı dosya kapsamındaki duruşmada tutuklu sanıkların tamamı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ile tutuksuz sanık Taner Akkılıç ve avukatlar hazır bulundu.

'NOTUN DEĞİŞTİRİLDİĞİNDEN HABERİM YOK'

Ehliyet sınavında 54 olan notu 74 olarak değiştirildiği iddiasıyla yargılanan sanık Cengiz Akkılıç, duruşmaya başka davadan tutuklu olduğu gerekçesiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Akkılıç, "Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Sürücü belgesi sınav sonucunda aldığım notun değiştirilip değiştirilmediğini bilmiyorum, değiştirildiyse de benim bundan haberim yok" dedi.

'KARARTILACAK DELİL YOKTUR'

Cumhuriyet savcısı, çetenin lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ziya Kadiroğlu, savcının talebi üzerine, bu zamana kadar samimi beyanlarda bulunduğunu iddia ederek, "Delillerin bulunmasında yardımcı oldum. Karartılacak bir delil yoktur. Düzce Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor. Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim. Gerekirse adli kontrol tedbiriyle eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Taner Dağhan, savcının talebine ilişkin, "Tutuklu kalmam nedeniyle ailem de zarar görmeye başladı. Psikolojik ve maddi zarar gördük. Tek suçum bir yere para yatırmaktır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'4-5 TANE E-İMZA ÇIKARTTIM'

Bir narkotik polisinin bilgilerini çalarak kendisine sahte e-imza çıkarttığı iddiasıyla yargılanan sanık Mıhyeddin Yakışır, "'Ayhan Ateş' kod isimli şahıs 2024 yılında benimle ilgili bir dosyada yardım edeceğini söyledi. Benim dosyayla ilgim yoktu. Benden e-imza çıkarmamı talep etti. Kendisi MİT'çi olduğunu söyledi, çakarlı arabayla geziyordu. 4-5 tane e-imza çıkarttım. Bu imzalardan 2-3 tanesini Ziya Kadiroğlu'na, kalanını da 'Ayhan Ateş' isimli şahsa teslim ettim. Yaklaşık 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'BİR KEREYE MAHSUS E-İMZA ÇIKARTTIRDIM'

Tutuklu sanık Yalçın Maraşlı da "Ben sadece bir kereye mahsus e-imza çıkarttırdım, başkaca bir eylemim yoktur. Gerekirse adli kontrol uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklardan Gökay Celal Gülen ise "Ben işlemediğim bir suçtan 9 aydır tutukluyum. Ailem dağılmak üzere, ayrıca medyada bu olay için çıkan haberlerden zarar görmüş durumdayım. Sağlık durumum bozulmuştur, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Yusuf Ender, Halil Akyüz, Hamza Korkmaz, Muhammed Yıldız, Ömer Ünlü, Yakup Yüce, Ali Oğuzcan hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, TÜRKTRUST, Türkiye Barolar Birliği ve Malatya Barosu'nun davaya katılma taleplerini reddetti. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.