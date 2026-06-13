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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle'de yollar göle döndü, araçlar yarıya kadar suya gömülerek arızalandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

ARAÇLAR YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla devam ederken; bazı bölgelerde görülen yerel yağışlar zarara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde yollar göle döndü, yarıya kadar suya gömülen araçlar arızalanarak yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göle dönen yollarda mazgalların açılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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