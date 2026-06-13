Haberler

Ankara'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, alt geçitlerin su basmasına, araçların yolda kalmasına ve trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı ilçelerde yollar beyaza bürünürken, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Ankara'da yaşamı olumsuz etkileyen sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle bazı alt geçitlerin yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, alt geçitleri su bastı, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul Yolu'nda trafik aksadı.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye, çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı.

Keçiören ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yürüyen ancak şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar montları ve buldukları karton parçalarını üstlerine tutarak ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Akın
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

AK Partili Yayman’dan Terörsüz Türkiye için kritik açıklama: Yakında yeni adımlar atılacak

Yayman'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı