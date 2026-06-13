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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
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Başkentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Trafikte aksamalar yaşanırken, bazı araçlar sürüklendi ve yollar beyaza büründü.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor.

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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