Ankara'da sağanak etkili oluyor

Ankara'da bazı ilçelerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.