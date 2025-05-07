Ankara'da Rümeysa Öztürk İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Memur-Sen genel merkezinde "Rümeysa İçin Özgürlük" temasıyla düzenlenen basın toplantısına avukatlar, hukukçular ve birçok STK temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, ABD yönetiminin soykırım destekçilerini normal, karşıtlarını ise suçlu olarak gördüğünü söyledi.

Siyonizmin mutlak bir kötülük olduğunu haykırmanın suç olmadığını belirten Eminoğlu, asıl suçu İsrail destekçisi olanların işlediğini ifade etti.

Daha sonra platform adına basın açıklaması yapan Doç. Dr. Nergis Dama, Rümeysa Öztürk'ün ters kelepçeyle adeta kaçırılmışçasına haksız yere gözaltına alınmasının ABD'nin yabancılara dönük insan hakları ihlallerinin son örneğini oluşturduğunu dile getirdi.

Daha önce de ABD'deki Filistin yanlısı birçok öğrencinin tutuklandığını ve vizelerinin iptal edildiğini anımsatan Dama, "Düşünce ve ifade hürriyeti ile şiddetsiz protesto medeni toplumların kabul ettiği en temel insan haklarındandır. ABD'nin uluslararası öğrencileri vizelerini iptal etmek suretiyle sınır dışı etmesi insan hakları ihlali ve hukuki güvencenin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Uluslararası öğrencilerin en temel haklarının idari kararlar ve 'cadı avı' ile ihlal edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.