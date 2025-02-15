Ankara'da 'Ruhun Rüyası' Karma Sergisi Açıldı

Ankara'da, Erkan Doğanay'ın küratörlüğünü üstlendiği ve 55 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Ruhun Rüyası" karma sergisinin açılışı yapıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Türkiye Sanat Ortamından Güncel Bir Seçki başlığıyla oluşturulan "Ruhun Rüyası" karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörlüğünü yapan Erkan Doğanay, sanatın kıymetli bir iş olduğunu vurgulayarak, "Albrecht Dürer'in 1500'lü yıllarda öğrencilerine göstermek için yapmış olduğu bir gravürü var 'Emeğin Ruhunun Rüyası' diye. Yaptığı çalışmaları öğrencilerine bir ders niteliğinde hazırlamıştır. Biz de sanat emeğini nasıl anlatırız derken bu başlıktan yola çıkarak 'Ruhun Rüyası' dedik." ifadesini kullandı.

Açılışa, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu katıldı.

Sergi, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.