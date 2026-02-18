Haberler

Ankara'da ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı

Güncelleme:
Ankara'daki sivil toplum kuruluşları, ramazanın başlangıcını kutlamak için fener alayı düzenledi. Yürüyüş, Hacı Bayram Veli Camii önünde başladı ve katılımcılar salavat ve tekbirler eşliğinde Melike Hatun Camisi'ne ulaştı. Etkinlikte duaların okunmasının ardından ilk teravih namazı kılındı.

Ankara'daki sivil toplum kuruluşları, ramazanın başlaması dolayısıyla fener alayı düzenledi.

Hacı Bayram Veli Camii önünde başlayan yürüyüşe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

"Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazılı pankart ve meşaleler taşıyan grup, salavat ve tekbirler eşliğinde Melike Hatun Camisi avlusuna yürüdü. Burada duaların okunmasının ardından ramazanın ilk teravih namazı kılındı."

Camiye aileleriyle gelen çocuklar ise balon ve toplarla oynadı.

