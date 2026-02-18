Ankara'da ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı

Ankara'daki sivil toplum kuruluşları, ramazanın başlaması dolayısıyla fener alayı düzenledi.

Hacı Bayram Veli Camii önünde başlayan yürüyüşe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

"Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazılı pankart ve meşaleler taşıyan grup, salavat ve tekbirler eşliğinde Melike Hatun Camisi avlusuna yürüdü. Burada duaların okunmasının ardından ramazanın ilk teravih namazı kılındı."

Camiye aileleriyle gelen çocuklar ise balon ve toplarla oynadı.