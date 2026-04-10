Başkentte, Polis Haftası'nda "Kahramanlarla Tanış Günü" etkinliği düzenlendi
Ankara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Kahramanlarla Tanış Günü' etkinliğinde, emniyetin çeşitli birimlerinden polisler sergilendi ve vatandaşlara siber güvenlik broşürleri ile boyama kitapları dağıtıldı.
Pursaklar Hicret Camisi meydanında düzenlenen etkinlikte, atlı polislerden özel harekat polislerine, motosikletli Yunus ve Şahin timlerinden siber güvenlik ekiplerine kadar emniyetin farklı birimlerinden personel yer aldı.
Emniyet tarafından kurulan stantlarda çocuklara siber güvenlik broşürleri ve boyama kitapları dağıtıldı.
Katılımcılar tarafından ilgi gören etkinlikte, vatandaşlar ekipmanları inceleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinlik kapsamında, polis araçlarıyla kortej yürüyüşü yapıldı.