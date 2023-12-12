Ankara'da bir restoranda çalışan bir kadın, para karşılığı cinsel ilişkiye girmek üzere anlaştığı kişinin evinden çeşitli eşyaların yanı sıra 2 papağanı da çaldı. Kadın ve bir arkadaşı, 'nitelikli yağma' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da Para Karşılığı Cinsel İlişkiye Girmek Üzere Anlaşan Kadın ve Arkadaşı, Evden Eşyaları ve Papağanları Çaldı

Ankara'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek üzere anlaştığı kişinin evinden çeşitli eşyaların yanı sıra sultan cinsi 2 papağanı da çalan kadın ve bir arkadaşı, "nitelikli yağma" suçundan beşer yıl, diğer 2 sanık ise 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da bir restoranda aşçı olarak çalışan E.Y.M, internetten tanıştığı Buse D'yi Keçiören'deki evine davet etti.

E.Y.M, kendisini "Yaren" olarak tanıtan Buse D'yi kapıda karşıladığı sırada internetteki fotoğrafta gördüğü kişi olmadığını belirterek, "Sen kimsin? Tanımıyorum." dedi. Bunun üzerine Buse D. de "Paramı versene. İlla adamlarımı mı çağırayım?" diyerek E.Y.M. ile tartıştı.

Tartışma sırasında Buse D, cebinden biber gazını çıkartıp, E.Y.M'ye sıktı. Daha sonra cep telefonundan kendisini apartmanın dışında bekleyen arkadaşlarını arayıp, "İmdat" diye bağırdı. Bunun üzerine eve gelen B.T, A.Y. ve İ.K. müşteki E.Y.M'yi bıçakla kovaladı.

E.Y.M. kaçıp binanın kömürlüğüne saklandı. Bu sırada şüpheliler E.Y.M'nin cüzdanını, telefonunu, saatini, banka kartlarını ve evde beslediği sultan cinsi 2 papağanı alarak binadan ayrıldı.

Daha sonra şüpheliler evden aldıkları eşya ve papağanlarla Mamak'taki bir lokantaya gitti ve papağanları işletme sahibine 600 liraya sattı.

E.Y.M'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Buse D, B.T, A.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli yağma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Papağanları geri verdiler

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, beyanı alınan E.Y.M, olay günü Buse D. ile telefonda ücret karşılığı cinsel birliktelik için anlaştığını, eve geldiğinde fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını, bu yüzden kapıdan geri göndermek istediğini anlattı.

E.Y.M, aralarındaki tartışmadan sonra evine 3 kişinin zorla girdiğini ve evde bulunan kıymetli eşyaları ve sultan papağanlarını aldıklarını söyledi.

Olaydan 3-4 gün sonra papağanlarını geri aldığını, sanıkların tüm zararını karşıladığını ifade eden E.Y.M, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Sanık Buse D. ise olay günü alkol ve uyarıcı madde etkisinde bulunduğunu, yaşananlardan pişman olduğunu, müştekinin tüm zararını karşılayacağını ifade etti.

Olaydan sonra yanına aldığı papağanları arkadaşlarıyla gittikleri lokantanın sahibine sattıklarını aktaran Buse D, daha sonra bu papağanları geri alıp müştekiye iade ettiğini dile getirdi.

Diğer sanıklar B.T, A.Y. ve İ.K. de arkadaşlarının zor durumda kaldığını düşünerek ona yardım amacıyla eve girdiklerini, "yağma" suçuyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme "takdiri indirim" uyguladı

Mahkeme, sanıklar Buse D. ve B.T'yi, mağdurun zararının tamamını gidermiş olmaları nedeniyle "takdiri indirim" uygulayarak "nitelikli yağma" suçundan beşer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar A.Y. ve İ.K. de suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurularak, "takdiri indirim"le 3 yıl dörder ay hapisle cezalandırıldı.