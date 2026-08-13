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Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 25 yaralı
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Ankara'da özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ankara'da özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 HO 1036 plakalı halk otobüsü ile 06 FMV 326 plakalı özel şirkete ait hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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