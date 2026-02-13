Haberler

Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, oyuncak tabancalarla insanları korkutan 4 şüpheli, yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilere, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçlaması yöneltildi.

Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı

ANKARA'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler semtinde meydana geldi. 2 motosikletteki 4 kişi, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip insanlara bağırdı. O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri G.G., B.İ., B.A. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti