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Başkentte 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Başkentte sürücülerin açık bıraktığı araçlardan 3 cep telefonu çalan şüpheli S.Ö., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Başkentte 3 otomobilden telefon hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentteki otomobillerden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheli S.Ö'nün, sürücülerin iş yerlerine malzeme teslim ederken kapılarını ya da camlarını açık bıraktıkları araçlardan 3 cep telefonu çaldığını belirledi.

Şüphelinin farklı illerde gezdiği ve İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı da tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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