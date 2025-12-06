Haberler

Ankara'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkentte otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Karaatay:

kardeşim bazen tırları hiç kimse farkedemiyor ışıklandırması çok az oluyor o yüzden kazaya sebep oluyorlar arka kasaya komple ışık yapılması gerek o zaman belki daha yararlı olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.