Mamak'ta Yaya Kazası: 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı 67 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı 67 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
O.Ö. (23) idaresindeki 06 VOK 74 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin Saat'a (67) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Saat, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Saat, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA