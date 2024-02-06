İkiye bölünen otomobil 22 yaşındaki gence mezar oldu
Ankara'da bir otomobil köprü bariyerine çarparak ikiye bölündü ve bir kısmı köprüden düştü. Kazada 3 gençten biri hayatını kaybederken, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında, 44 EB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Araçtakilerden P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti, B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.
Olay yerinden kareler;