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İkiye bölünen otomobil 22 yaşındaki gence mezar oldu

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Ankara'da bir otomobil köprü bariyerine çarparak ikiye bölündü ve bir kısmı köprüden düştü. Kazada 3 gençten biri hayatını kaybederken, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında, 44 EB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtakilerden P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti, B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Olay yerinden kareler;

İkiye bölünen otomobil 22 yaşındaki gence mezar oldu

İkiye bölünen otomobil 22 yaşındaki gence mezar oldu

Kaynak: AA / Güncel

Ankara İtfaiye Ölüm Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Erhan Sarac:

Kesin Şahin’dir yada torostur birde bunlara 250 bin isterler

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