Ankara'da 3 ilçeden 5 otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 3 ilçeden 5 otomobil çalan 2 kişi tutuklandı
Ankara'da otomobil hırsızlığına karışan iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayları Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan'da gerçekleşmişti.

ANKARA'nın Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen otomobil hırsızlığına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı. Olaylarla ilgili yürütülen kapsamlı saha çalışmaları, analiz ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hırsızlığı İ.Y. ve D.K. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y. ikametinde yakalanırken, D.K.'nin ise polisten kaçmak için üçüncü kattaki dairesinin balkonundan birinci kata inmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlardan birini beğenmedikleri gerekçesiyle kısa süre sonra terk ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

