Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Kızılcahamam'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu