Haberler

Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcahamam'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

