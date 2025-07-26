Ankara'da Örtü Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

'ÖRTÜ YANGINI OLARAK BAŞLADI'

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek, bilgi aldı. Vali Şahin, yangının saat 12.00 sıralarında örtü yangını olarak başladığını söyledi. Şahin, "Örtü yangını olarak başlayan yangın ağaçlık alana sirayet etti. Ekiplerimiz müdahale halinde. 167 personel müdahalede çalışıyor. 66 araç, 38'i su tankeri, 26 arazöz ve itfaiye aracı, 9 TOMA aracıyla ve asıl mücadeleyi havadan yapıyoruz. 6 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale ediliyor. Burada bütün sorumlular gayretle çalışıyorlar. İnşallah kısa zamanda yangın tamamen söndürülmüş olur. Burada başlayan yangın Konya yoluna bakan sırtlara doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerimiz ve diğer kurumlarımızdan ekipler orayı önlemeye çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanımızla irtibat halindeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bilgilendiriliyor" dedi.

Mansur Yavaş da rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek, "İnşallah kıza zamanda söndüreceğiz" diye konuştu.