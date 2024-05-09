Ankara'da Organize Suç Örgütü Soruşturması: İki Emniyet Görevlisi Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'da bir organize suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında Emniyet'teki bazı isimlerin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan görevden uzaklaştırılanlar arasında.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki bir organize suç örgüyle ilgili soruşturma kapsamında Emniyet'teki 3 ismin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" açıklamasını yaptı.

Söz konusu kişilerin Ayhan Bora Kaplan ile ilgili soruşturma kapsamında görevlerinden alındığı öğrenildi.