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Ankara'da operasyonda 48 firari hükümlü yakalandı, 2'sinin hapis cezası 20 yıl ve üzeri

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 48 firari hükümlü yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 5 ila 10 yıl arası, 43'ünün ise 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Başkentte polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 5 ila 10 yıl arası, 43'ünün ise 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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