Ankara'da okullardaki güvenlik önlemleri artırıldı

ANKARA'da polis ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından başkentteki okullarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; okullardaki güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yapılan uygulamalarda, çevredeki şüpheli durumlara anında müdahale ediliyor. Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli kişiler, trafik yoğunluğu ve servis araçları da kontrol ediliyor.

Haber: Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı