Ankara'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

ANKARA'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. İl genelindeki denetimler kapsamında, Altındağ ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de kontroller gerçekleştirildi. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparak, çevredeki market ve oyun salonlarında ise belge denetimi yaptı. Trafik ekipleri de okulun önünden geçen taşıtları durdurarak, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti. Denetimlerin 5 gün boyunca aralıksız süreceği belirtildi.