Haberler

Ankara'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Ankara'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlere başladı. Denetimler Altındağ'daki okulların çevresinde yoğunlaşarak kimlik kontrolü ve belge denetimi şeklinde gerçekleştirildi.

ANKARA'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. İl genelindeki denetimler kapsamında, Altındağ ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de kontroller gerçekleştirildi. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparak, çevredeki market ve oyun salonlarında ise belge denetimi yaptı. Trafik ekipleri de okulun önünden geçen taşıtları durdurarak, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti. Denetimlerin 5 gün boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.