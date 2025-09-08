Ankara'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlere başladı. Denetimler Altındağ'daki okulların çevresinde yoğunlaşarak kimlik kontrolü ve belge denetimi şeklinde gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. İl genelindeki denetimler kapsamında, Altındağ ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de kontroller gerçekleştirildi. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparak, çevredeki market ve oyun salonlarında ise belge denetimi yaptı. Trafik ekipleri de okulun önünden geçen taşıtları durdurarak, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti. Denetimlerin 5 gün boyunca aralıksız süreceği belirtildi.
