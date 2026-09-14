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Ankara'da okul çevrelerinde denetim

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ANKARA'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

ANKARA'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunması ve okullarına güvenli şekilde gidip gelmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı. Altındağ ilçesindeki Polis Amca İlkokulu çevresinde de araçlar kontrol edilerek, kimlik kontrolü yapıldı. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, okulu ziyaret ederek, yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri inceledi. Ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Yüksek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Haber-Kamera: Mikail Karaman-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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