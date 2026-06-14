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Öğretmenlerin Ankara'daki Eylemine Polis Müdahalesi

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Ankara'da mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin TBMM önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda öğretmen gözaltına alınırken, protesto Sakarya Caddesi'nde devam ediyor.

(ANKARA) - Ankara'da mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenlerinin TBMM önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda öğretmen gözaltına alındı, öğretmenlerin protestosu Sakarya Caddesi'nde devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten 1611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Ankara'da TBMM önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan ğretmenler, buradan TBMM Çankaya Kapısı'na yürümek istedi. TBMM önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler, Güvenpark'ta polis engeliyle karşılaştı. Polisin müdahalesi sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı. Öğretmenlere destek vermek üzere alana gelen TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban da gözaltına alındı.

Polis müdahalesinin ardından eylemlerini sürdürmek isteyen öğretmenler Sakarya Caddesi'ne geçti. Öğretmenlerin protestosu burada devam ediyor. Polis, müdahale sırasında basının görüntü almasını engellemek için kalkanları kaldırdı.

Kaynak: ANKA
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