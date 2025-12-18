"Polis ve Savcıyız" Diyerek 12 Kişiyi 50 Milyon TL Dolandıran 24 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplam 50 milyon TL menfaat temin ettikleri belirlenen 24 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 17 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlar İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınan 24 şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya titizlikle devam edildiğini bildirdi.