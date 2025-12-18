Haberler

"Polis ve Savcıyız" Diyerek 12 Kişiyi 50 Milyon TL Dolandıran 24 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplam 50 milyon TL dolandıran 24 kişi tutuklandı. Operasyon, Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplam 50 milyon TL menfaat temin ettikleri belirlenen 24 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 17 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlar İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınan 24 şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya titizlikle devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
title