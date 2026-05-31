7'nci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan öldü; nişanlısı tutuklandı

Ankara Yenimahalle'de nişanlısı Fatih Özşen ile tartıştıktan sonra 7. kattaki evin balkonundan düşen Türkan Biçer (30) hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan nişanlısı tutuklandı. Apartman girişindeki tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart'ta, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Özşen ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Türkan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen ise gözaltına alındı. Türkan'ın, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verildi. Özşen ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

APARTMAN GİRİŞİNDE TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, olayın ardından Türkan Biçer ile nişanlısı Fatih Özşen'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Biçer ve Özşen'in taksiyle eve geldikleri, apartman girişinde tartıştıkları ve Özşen'in Biçer'i iterek asansöre bindirdiği anlar yer aldı. Evin balkonunda yaşanan hareketlilik ile Biçer'in düşmesinin ardından nişanlısının dışarı çıktığı, sonra tekrar eve giderek çarşaf alıp aşağı indiği anlar da kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
