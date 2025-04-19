Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı

5 ülkedeki dev operasyonun detayları! 4 Türk baronun ağı deşifre oldu
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 635 Gözaltı, 138 Tutuklama

Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 635 Gözaltı, 138 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' uyuşturucu operasyonunda 635 şüpheli gözaltına alındı. 138'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

ANKARA'da düzenlenen 'Narkokapan- Ankara' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 138'i tutuklandı.

Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 'Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik önceki gün başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birinci gün sorguya sevk edilen şüphelilerden 138'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.