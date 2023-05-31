Ankara'da müzisyenin öldürülmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanında çıkan tartışmda, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk, Gözde Gündüz ve taraf avukatları katıldı. Tanık beyanları sonrasında mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi. Esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, adı geçen sanıkların olay tarihinde Çayyolu'nda bulunan eğlence mekanında bulunduğunu müzisyen Şener'in programının ardından tekrar sahneye çıkarak şarkı söylediğini ve arından tartışma yaşandığını aktardı. Ardından sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, sanıklar Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Savcı İlker Karataş ile Ali Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz diğer sanıklar Gündüz ve Erberk'in beratlarını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Temmuz saat 10.30'a erteledi. - ANKARA