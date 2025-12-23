Haberler

Sosyal medyada gündem olan 'apartman üstü villa' fotoğrafı açı yanıltması çıktı

Güncelleme:
Sosyal medyada hızla yayılan 'Müteahhitten deniz gören villa' fotoğrafının, gerçekte iki binanın arasındaki mesafe nedeniyle yanıltıcı olduğu anlaşıldı. Fotoğrafın çekildiği apartmanın çatısında villa değil, yamaçtaki başka bir binanın çatısı yer alıyor.

ANKARA'da çekilerek sosyal medyada 'Müteahhitten deniz gören villa' notuyla paylaşılan ve kısa sürede gündem olan 'apartman üstü villa' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı.

Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde yamaçta bulunan 13 katlı apartmanın ön tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada 'Müteahhitten Ankara'da deniz gören villa' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, apartmanın çatısında gibi görünen villanın müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilirken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için, 'Çok mantıklı, hele imar iznini de aldıysa takdir edilir.' 'Villanın altına apartman yakışmamış' şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan 'apartman üstü çatı' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı. Önden çekilen fotoğrafta apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta inşa edilen başka bir binanın çatısına ait olduğu görüldü. İki bina arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



