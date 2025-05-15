Ankara'da Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında kırsal bölgelerdeki muhtarların ilk yardım konusunda yetkinliklerinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe tarafından imzalanan "Bilinçli Muhtar, Sağlıklı Toplum" başlıklı protokolle kırsal bölgelerde görev yapan muhtarlara ilk yardım eğitimi verilecek.

Protokolle vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan muhtarların, sağlıkla ilgili acil durumlarda, 112 ekipleri olay yerine ulaşana kadar, bilinçli ve etkili müdahalede bulunabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Protokol kapsamında muhtarların ilk yardım yetkinliklerinin yanı sıra sağlık konusunda yerel düzeyde farkındalığın artırılması, müdahale sürelerinin kısaltılması ve kırsal alanlarda sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün uzman personelince, sahaya uygun pratik uygulamalarla desteklenerek verilecek.

Kalkan, imza törenindeki konuşmasında, "Muhtarlarımız, kırsalda vatandaşımıza en hızlı ulaşan kamu görevlileridir. Bu nedenle onların temel ilkyardım bilgisiyle donatılması, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir." ifadelerini kullandı.