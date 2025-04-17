Ankara'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Çankaya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi polis yaptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Dogöl Caddesi'ne seyir halinde olan A.T. idaresindeki 71 ADT 312 plakalı motosiklet, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anıt Caddesi istikametine giden E.T yönetimindeki 06 DGS 571 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.T ve arkasındaki kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi Anadolu Meydanı'nda görev yapan polis memurları yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis cadde üzerinde önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.