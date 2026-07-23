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Ankara'da Motosiklet Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Ankara'da Motosiklet Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
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Ankara Altındağ'da minibüs ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü uzman çavuş M.E.Ç. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'da, minibüs ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü uzman çavuş M.E.Ç., hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Mamak yönüne giden M.E.Ç. yönetimindeki 34 MKG 741 plakalı motosiklet, 06 FB 0469 plakalı minibüse ve 06 FBF 514 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. M.E.Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.E.Ç.'nin Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda uzman çavuş olduğu ve motosikletle komutanlığa gittiği öğrenildi.

Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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