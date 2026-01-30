Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü bariyere ve ağaca çarpıp öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Irak uyruklu 18 yaşındaki Tahir Al Cafer, beton bariyere ve ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelenecek.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Irak uyruklu Tahir Al Cafer (18), beton bariyere ve ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Orhan Kemal Caddesi Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu önünde meydana geldi. Tahir Al Cafer yönetimindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen sürücü Tahir Al Cafer, refüjdeki beton bariyere ve ağaca çarptı. Kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

Trafikte uçan tekmeli kavga! Yaşananlar film sahnelerini aratmadı
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa