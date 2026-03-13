Haberler

Ankara'da motokurye gasbedildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde motokurye Bekir T., motosikletiyle seyrederken önü kesilen 3 kişi tarafından gasbedildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir T., motosikletiyle ilerlerken 3 kişi tarafından önü kesildi. Alkollü olduğu iddia edilen 3 şüpheli, Bekir T.'yi tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Tehditler üzerine cebindeki 400 TL'yi çıkarıp veren Bekir T., motosikletin anahtarının da şüpheliler tarafından alındığını söyleyip polise şikayette bulundu. Bekir T., kask kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntüyü de polise teslim etti. Görüntüde, şüphelilerin Bekir T.'nin önünü kestiği, tehdit edip cebindeki parayı aldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler M.C.I., G.K. ve A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

