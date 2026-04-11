Ankara'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yenimahalle'de bulunan bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralı olmadığı bildirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda, yangın kontrol altına alındı.

İki deponun kullanılmaz hale geldiği yangında, herhangi can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
