Ankara'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yenimahalle'deki bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve destek birliklerince kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak iki depo kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki deponun kullanılmaz hale geldiği yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Göztepe maçının yıldızıydı! Galatasaraylıları kahreden sakatlık
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Göztepe maçının yıldızıydı! Galatasaraylıları kahreden sakatlık
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu