Elinde bıçakla halk otobüsünün önünü kesti, yolcular dehşeti yaşadı

Ankara'da bir minibüs sürücüsü adeta dehşet saçtı. Trafikte çıkan tartışma sonrası özel halk otobüsü şoförüne hareket halindeyken camdan bıçak sallayan şahıs olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Yaşanan dakikalar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜSÜN CAMINDAN ELİNDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Trafikte, özel halk otobüsü şoförü ile 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafikte seyir halindeyken devam eden tartışmada minibüsün sürücüsü aracının camından bıçak savurarak otobüs şoförüne tehditlerde bulundu.

DAHA SONRA OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Bir süre sonra trafik ışıklarında duran minibüs sürücüsü aracından inerek otobüs şoförüne yöneldi. Önce cama elinde bulunan bıçakla vurdu, ardından yumrukladı.

YOLCULARIN PANİK ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Otobüste bulunan yolcular ise panik dolu anlar yaşadı. Ardından aracına dönen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olay ile ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eli bıçaklı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirlenmesi sonrası şüpheli A.G., Ziya Oralay Caddesi üzerinde Yunus ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalandı.