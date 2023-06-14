Ankara'da Milli Tohum Tanıtımı ve Tarla Günleri düzenlendi

Haber : DİLAN KUTLU / Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Ayaş'ta düzenlenen Milli Tohum Tanıtımı ve Tarla Günleri etkinliğinde, 15 çeşit yerli buğday, sahada tanıtıldı. Ata Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Atalay, "60 dönümlük alanda deneme üretimi yapıyoruz. Burada 120 çeşide ait deneme parseli var. Islahçı materyaller var. Bunlar Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılıyor. Amacımız Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çeşitleri çıkarmak. Sert kuraklık dönemlerinde çiftçinin tarladan elinin boş dönmemesi" dedi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen Milli Tohum Tanıtımı ve Tarla Günleri programında, yerli buğday tohumları tanıtımdı. Etkinliğe; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak ve TAGEM Genel Müdürü Metin Öztrük ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç da katıldı.

Etkinlikte; Ata Tohumculuk tarafından üretilip, deneme sahasına ekilen 15 çeşit yerli buğday tohumu tanıtıldı. Çeşitler arasında kuraklığa ve hastalığa dayanıklı ekmeklik, makarnalık buğday, kışlık ve yazlık arpa çeşitleri yer aldı.

Ata Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Atalay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şirketimizin 30. yılı. Aşağı yukarı 12 tane yerli milli çeşit 20 tane de f-9 kademesinde önümüzdeki sene çeşit aday olarak 30 senemize girmiş olacağız. 60 dönümlük alanda deneme üretimi yapıyoruz. Burada 120 çeşide ait deneme parseli var. Islahçı materyaller var. Bunlar Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılıyor. Amacımız Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çeşitleri çıkarmak. Sanayicinin ihtiyacı olan çeşitleri piyasaya sürmek. Biz topyekün olarak Türk tarımına hububat tohumu alanında katkılar sunmaya çalışıyoruz. Şimdi artık kendi çeşitlerimizi Türki Cumhuriyetlere ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etme potansiyelimiz olacaktır. Amacımız sert kuraklık yılların geçtiği dönemlerde çiftçinin tarladan elinin boş dönmemesi."