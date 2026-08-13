Haberler

Genç Öğretmen Medine, Kazada Hayatını Kaybetti

Genç Öğretmen Medine, Kazada Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da meydana gelen midibüs-kamyon çarpışmasında hayatını kaybedenlerden birinin, yeni evli ve Muş'a atanmış öğretmen Medine Efeoğlu Doğan olduğu belirlendi. Polatlı'da ikamet eden genç öğretmenin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

GENÇ ÖĞRETMEN MEDİNE, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölen diğer kişinin öğretmen Medine Efeoğlu Doğan olduğu belirlendi. Yeni evlendiği öğrenilen Efeoğlu'nun, görev yapmak üzere Muş'a atandığı ve öğretmenlik görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Polatlı'nın Karaahmet Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtilen genç öğretmenin acı haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Emre EFE/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Önce bıçak, ardından tüfekle saldırdılar
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler