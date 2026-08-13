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Ankara'daki Kazada Ölen İşçinin Kimliği Belli Oldu

Ankara'daki Kazada Ölen İşçinin Kimliği Belli Oldu
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Ankara'da meydana gelen midibüs-kamyon çarpışmasında hayatını kaybeden iki kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu tespit edildi. Özbayrak'ın cenazesi otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu belirlendi. Özbayrak'ın cansız bedeni otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor.

Emre EFE/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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