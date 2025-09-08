Ankara'da Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları için Ön Kayıtlar Başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi işbirliğiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) için yeni dönem ön kayıtlarının başladığını duyurdu. Kurslar bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri gibi birçok alanda eğitim imkanı sunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarında (BELTEK) yeni dönem ön kayıtlarının başladığını bildirdi.
ABB'den yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen BELTEK'te yeni dönem ön kayıtları başladı.
Akademisyenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği BELTEK'lerde, bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri, kişisel gelişim, sağlık, ağaç işleri, mobilya gibi çeşitli branşlarda kurslar yer alıyor.
BELTEK'e ön kayıtlar, "https://beltek.gazi.edu.tr" adresinden ve "0312 202 34 71 ile 0312 202 34 78" telefon numaralarından 16 Eylül'e kadar yapılabilecek.